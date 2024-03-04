Уроженка Приднестровья пожаловалась на ситуацию в непризнанной республике

После того, как Украина закрыла границы с Приднестровьем, а Кишинев ввел пошлины на поставки товаров в республику, цены там резко выросли. Об этом со ссылкой на уроженку непризнанной республики пишет канал Al Jazeera.

Ранее Приднестровье обратилось к России с просьбой о помощи на фоне экономической блокады со стороны Молдавии. В свою очередь президент Молдавии Майя Санду напомнила об открытии переговоров о вступлении в ЕС. Она предположила, что этот проект объединит жителей обоих берегов Днестра, поможет мирному воссоединению страны.

В резолюции, принятой участниками съезда депутатов всех уровней в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике, отмечается, что на Приднестровье «оказывается социально-экономическое давление, что прямо противоречит европейским принципам и подходам в области защиты прав человека».

Экономическая ситуация в регионе ухудшилась, заявила Al Jazeera уроженка Приднестровья Кристина Афиногенова.

По ее словам, «закрытие границы с Украиной в сочетании с решением Молдовы обложить налогом товары, ввозимые в Приднестровье, привели к резкому росту цен на основные продукты».