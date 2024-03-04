Немецкий журналист Эйнар Кох заявил в своей статье для Deutschland Kurier, что власти Германии, тайно обсуждая поставку ракет Taurus Украине, нарушили данные при объединении ФРГ и ГДР обещания. Кох считает, что немецкое руководство может спровоцировать Третью мировую войну.

В начале марта 2024 года главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись, переданную ей «товарищами в погонах». Она отметила, что на записи высокопоставленные офицеры обсуждают, «как они будут бомбить Крымский мост».

По данным Симоньян, разговор состоялся 19 февраля, участвовали в нем глава отдела операций и учений командования ВВС Франк Грефе, инспектор BBC Инго Герхартц и два сотрудника центра воздушных операций. Один из участников беседы заявил, что министр обороны Борис Писториус планирует тщательно проработать вопрос поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине. При этом канцлер Германии Олаф Шольц не раз выступал против поставок Taurus Киеву из-за дальности их действия.

Немецкие СМИ назвали аудиозапись разговора подлинной.

Кох заявил, что перехваченная беседа выглядит как настоящий «секретный план против Германии».

«Невероятный офицерский разговор еще раз показывает: слово канцлера Шольца не стоит выеденного яйца - Берлин явно хочет пересечь очередную «красную линию» и открыть дверь в Третью мировую войну», - отмечается в статье.

Автор задался вопросом, почему в Германии не проходят массовые демонстрации против «безответственно разжигающей конфликт власти». Кох отметил, что 12 сентября 1990 года ФРГ, ГДР, США, Великобритания, Франция и СССР подписали соглашение, принесшее Германии единство - исторический договор «два плюс четыре». Во второй статье этого документа правительства ФРГ и ГДР пообещали Москве, что «только мир будет исходить с немецкой земли».