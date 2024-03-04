В Палестине надеются на соглашение о прекращении огня до начала Рамадана
Министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики заявил, что надеется на достижение договоренности между ХАМАС и Израилем о прекращении огня до начала месяца Рамадан. Об этом пишет РИА Новости.
Он указал, что США, Египет, Катар и Израиль действительно прикладывают усилия в этом направлении. По его словам, в Палестине надеются достичь положительного результата до начала месяца Рамадан, чтобы мусульмане могли начать его «без жертв, без убийств».
«Если мы не добьемся успеха, мы должны продолжить попытки. Это очень важно, поскольку в конце концов жизни палестинцев имеют значение», — подчеркнул он.
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