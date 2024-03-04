В Палестине надеются на соглашение о прекращении огня до начала Рамадана

Министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики заявил, что надеется на достижение договоренности между ХАМАС и Израилем о прекращении огня до начала месяца Рамадан. Об этом пишет РИА Новости .

Он указал, что США, Египет, Катар и Израиль действительно прикладывают усилия в этом направлении. По его словам, в Палестине надеются достичь положительного результата до начала месяца Рамадан, чтобы мусульмане могли начать его «без жертв, без убийств».