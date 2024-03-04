В Эстонии назвали секрет успеха Владимира Путина

Неудачное контрнаступление украинской армии послужило толчком для роста доверия к президенту России Владимиру Путину и РФ в целом. Таким мнением в статье для ERR поделился эстонский писатель, журналист и государственный служащий Юло Маттеус.

"Провал контрнаступления Вооруженных сил Украины, запутанность помощи США и общая беспомощность Запада дали мощный толчок росту доверия Путину и Российской Федерации в целом", — написал он.

По его мнению, это привело к выводу украинских военнослужащих из Авдеевки и серьезному ослаблению обороноспособности Украины. Маттеус назвал тактику ВС РФ успешной. Он также отметил, что РФ смогла развить военную промышленность, страны Запада при этом столкнулись с трудностями при оказании военной помощи Украине.

"Малочисленные профессиональные армии Запада не могут остановить Россию. Единственной страной со сравнимой численностью армии, превышающей миллион, являются Соединенные Штаты. Крупнейшие армии в Европе, такие как Франция и Германия, имеют только несколько сотен тысяч солдат", - подытожил Маттеус.