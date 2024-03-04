Новый роман Габриэля Маркеса впервые опубликуют 6 марта

Роман колумбийского лауреата Нобелевской премии Габриэля Гарсиа Маркеса "Увидимся в августе" — одно из самых ожидаемых литературных произведений года, пишет издание El Tiempo. 6 марта – в день рождения писателя – в продажу поступит эта книга. Журнал Lengua смог узнать первую строчку романа.

"Он вернулся на остров в пятницу, 16 августа, на пароме в три часа дня", — таково первое предложение романа.

Новость о публикации этого произведения Гарсиа Маркеса была подтверждена издательством Penguin Random House прошлой весной. Семья писателя в рамках подготовки к празднованию десятой годовщины его кончины в 2014 году изучила работу, найденную среди его документов в Техасском университете. Они пришли к выводу, что его следует опубликовать из-за его "многочисленных и очень приятных достоинств", включая "изобретательность, поэзию языка, увлекательное повествование и глубокое понимание людей".