В Эстонии раскрыли смысл заявлений Макрона по Украине

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что слова Эммануэля Макрона по поводу отправки войск стран Запада на Украину демонстрируют, что факт важности победы Киева дошел до политиков, принимающих решения, и они готовы делать больше. Его слова приводит ERR.

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«Заявление Макрона о том, что он может рассмотреть возможность отправки войск на Украину, было изменением парадигмы. Это показывает, что важность победы Украины дошла до принимающих решения западных политиков, и они готовы сделать больше», – подчеркнул Цахкна.

В то же время он признал, что пока по вопросу отправки войск нет консенсуса, однако дискуссия «моет изменить отношение некоторых стран к немедленной военной помощи Украине». По его словам, это будет «более простым решением, чем прямое вмешательство».