Российская разведка может отследить доставку западных ракет SCALP и Storm Shadow на Украину благодаря данным, которые стали известны в результате утечки разговора германских военных. Такое мнение выразил корреспондент газеты The Times Бруно Уотерфилд.

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По его оценкам, данные из перехваченной беседы помогут российской разведке "отслеживать, определять местонахождение и, вероятно, брать на прицел" британские Storm Shadow и французские Scalp во время их перевозки по территории Европы и Украины. Уотерфилд отмечает, что эта утечка ставит под угрозу поставки этого оружия на Украину и использование Киевом крылатых ракет.

1 марта главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что в день, когда канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, будто НАТО не участвует и не будет участвовать в украинском конфликте, высокопоставленные офицеры республики обсуждали возможность атаковать Крымский мост без последствий для германских властей. Симоньян сослалась на наличие подтверждающей аудиозаписи и позднее опубликовала ее расшифровку. Из нее следует, что офицеры обсуждали, насколько ракеты Taurus способны разрушить Крымский мост, и детали подготовки атаки.