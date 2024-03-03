Американцы сочли Байдена слишком старым для президентства

Большинство граждан США, которые поддержали нынешнего президента США Джо Байдена на выборах в 2020 году, теперь считают его слишком старым для президентства. К такому выводу пришла газета New York Times (NYT) совместно с исследовательской организацией Sienna College после обработки результатов соответствующего опроса.

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По словам авторов исследования, «поразительно» большое количество голосовавших за Байдена американцев (61 процент) согласились с утверждением о том, что глава государства слишком пожилой для того, чтобы быть эффективным президентом. Среди всех респондентов, вне зависимости от предпочтений на прошлых выборах, такое мнение высказали 73 процента. При этом 45 процентов опрошенных убеждены, что Байден, которому сейчас 81 год, не сможет выполнять работу лидера США.

Между тем американцы не выразили такую же тревогу относительно возраста бывшего президента США, 77-летнего Дональда Трампа, — лишь 42 процента респондентов, вне зависимости от предпочтений на прошлых выборах, согласны, что он слишком стар для президентства.