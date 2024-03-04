Израиль согласился изменить песню для «Евровидения»

Израильская телерадиовещательная корпорация Kan согласилась изменить текст песни для конкурса «Евровидение-2024». Об этом сообщается на сайте компании.

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Организаторы песенного конкурса ранее отвергли песню 20-летней Эден Голан October Rain («Октябрьский дождь»), увидев в ней «политический характер». В композиции есть строка: «Они все были хорошими детьми, каждый из них», а также слово «цветы», которым обозначают не выживших на войне солдат, что сочли отсылкой на события октября 2023 года, когда палестинская группировка ХАМАС напала на Израиль.

Как заявили в Kan, несмотря на несогласие с позицией Европейского вещательного союза, «было решено последовать совету президента страны Ицхака Герцога, который обратился к совету корпорации и предложил внести необходимые коррективы, позволяющие Израилю быть представленным на сцене "Евровидения"».

По правилам «Евровидения», в конкурсных песнях не должно содержаться политических и пропагандистских высказываний, нецензурных выражений, рекламы.

Ранее сообщалось, что представительница Израиля на музыкальном конкурсе «Евровидение» в этом году, 20-летняя финалистка российского шоу «Голос. Дети» Эден Голан, была финалисткой пятого сезона российского шоу «Голос. Дети». Помимо этого, Голан являлась солисткой группы COSMOS Girls, продюсированием которой занимался российский артист Григорий Лепс.

В январе в Финляндии музыканты потребовали исключить Израиль из песенного конкурса «Евровидение». Они обвиняют Израиль в военных преступлениях в секторе Газа. Однако организаторы конкурса отказались выполнить их требование, объяснив свое решение стремлением сохранить «Евровидение» как «мероприятие без политики, объединяющее публику по всему миру посредством музыки».