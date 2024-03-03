Кенсингтонский дворец опроверг слухи о коме Кейт Миддлтон

Об этом сообщает Voyager. Отмечается, что с подобным опровержением Кенсингтонский дворец выступает уже второй раз. Беспокойство по поводу здоровья члена монаршей семьи забили её поклонники. Именно они стали распространять слухи о серьёзной болезни и коме.

Миддлтон два месяца не появлялась на публике, а также не делала заявлений и не размещала собственные фотографии или видео в социальных сетях. По официальной версии, она восстанавливается после «неожиданной» операции на брюшной полости, реабилитация продлится до конца марта. Точная дата появления принцессы Уэльской на публике зависит от дальнейшего самочувствия и рекомендации врачей.