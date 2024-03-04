Байден заявил, что уверен в своей победе на выборах

Действующий президент США Джо Байден уверен в своей победе на предстоящих выборах и в том, что его основной противник, экс-президент Дональд Трамп, будет оспаривать результаты. Об этом Байден заявил в понедельник, 4 марта.

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— Как мы можем, будучи демократической страной, избрать президентом кого-то, кто говорит, что насилие уместно? — сказал он.

Байден отметил, что Трамп, скорее всего, сделает все ради своей победы, передает The New Yorker.

Верховный суд США отклонил решение суда Колорадо не допускать экс-президента Дональда Трампа до предварительных выборов.

Большинство американцев, поддержавших президента США Джо Байдена на выборах в 2020 году, теперь считают его слишком старым.