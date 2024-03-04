Байден заявил, что уверен в своей победе на выборах
Действующий президент США Джо Байден уверен в своей победе на предстоящих выборах и в том, что его основной противник, экс-президент Дональд Трамп, будет оспаривать результаты. Об этом Байден заявил в понедельник, 4 марта.
— Как мы можем, будучи демократической страной, избрать президентом кого-то, кто говорит, что насилие уместно? — сказал он.
Байден отметил, что Трамп, скорее всего, сделает все ради своей победы, передает The New Yorker.
Верховный суд США отклонил решение суда Колорадо не допускать экс-президента Дональда Трампа до предварительных выборов.
Большинство американцев, поддержавших президента США Джо Байдена на выборах в 2020 году, теперь считают его слишком старым.
Однако американцы все чаще обращают внимание на физическое состояние и другого основного кандидата — Дональда Трампа. Так, главный редактор независимой новостной сети Meidas Touch Рон Филипковски опубликовал в социальной сети Х видео, на котором экс-президент США Дональд Трамп идет, сильно прихрамывая на правую ногу. Пользователи соцсети сильно напряглись, ведь это уже не первый раз, когда Трампа видят в таком состоянии.