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В Париже прошел антивоенный митинг

В центре Парижа прошел митинг «За мир!». Активисты выступили против отправки оружия и французских военных в зону украинского конфликта, пишет Telegram-канал «360tv».

В понедельник, 26 февраля, в Париже прошла конференция лидеров западных стран. Ее участники обсудили варианты дальнейшей помощи Украине, в частности, затронули тему об отправке регулярных войск НАТО в зону конфликта.

Публикации о саммите в мировых СМИ вызвали широкий общественный резонанс в России и государствах альянса.

Франция изменит подход к поддержке Украины

На кадрах видео, опубликованного каналом, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо демонстративно разрывает флаги ЕС и НАТО.

Ранее сообщалось, что официальные лица США, Великобритании, ФРГ, Швеции, Финляндии и ряда других стран исключили отправку экспедиционных корпусов на Украину. Вместе с тем, они допустили отправку инструкторов, саперов, медицинского персонала, пограничников.

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