В Париже прошел антивоенный митинг
В центре Парижа прошел митинг «За мир!». Активисты выступили против отправки оружия и французских военных в зону украинского конфликта, пишет Telegram-канал «360tv».
В понедельник, 26 февраля, в Париже прошла конференция лидеров западных стран. Ее участники обсудили варианты дальнейшей помощи Украине, в частности, затронули тему об отправке регулярных войск НАТО в зону конфликта.
Публикации о саммите в мировых СМИ вызвали широкий общественный резонанс в России и государствах альянса.
На кадрах видео, опубликованного каналом, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо демонстративно разрывает флаги ЕС и НАТО.
Ранее сообщалось, что официальные лица США, Великобритании, ФРГ, Швеции, Финляндии и ряда других стран исключили отправку экспедиционных корпусов на Украину. Вместе с тем, они допустили отправку инструкторов, саперов, медицинского персонала, пограничников.