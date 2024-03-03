В Париже прошел антивоенный митинг

В центре Парижа прошел митинг «За мир!». Активисты выступили против отправки оружия и французских военных в зону украинского конфликта, пишет Telegram-канал «360tv».

В понедельник, 26 февраля, в Париже прошла конференция лидеров западных стран. Ее участники обсудили варианты дальнейшей помощи Украине, в частности, затронули тему об отправке регулярных войск НАТО в зону конфликта.

Публикации о саммите в мировых СМИ вызвали широкий общественный резонанс в России и государствах альянса.

На кадрах видео, опубликованного каналом, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо демонстративно разрывает флаги ЕС и НАТО.