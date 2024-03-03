В Турции указали на пределы военных возможностей России и Украины

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Россия и Украина достигли пределов военных возможностей в противостоянии, поэтому необходимо инициировать диалог о мире. Его слова приводит ТАСС.

"Наша позиция состоит в том, что обе стороны уже достигли лимитов того, чего можно получить военными методами. Мы считаем, что теперь уже пришло время вести диалог в направлении прекращения огня", - подчеркнул Фидан.

Он подчеркнул, что Турция не ведет речь о признании "оккупированных территорий" Украины, однако Анкара убеждена, что на данном этапе "пришло время отделить этот вопрос и тему суверенитета от темы прекращения огня".

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара предложила РФ и Украине площадку для переговоров. Он подчеркнул, что Анкара поддерживает мирный план Зеленского, состоящий из 10 пунктов.