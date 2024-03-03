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МИД КНР: Пекин продолжит содействовать политическому решению кризиса на Украине

Власти Китая готовы продолжать усилия по содействию мирным переговорам между Москвой и Киевом, заявил специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, чиновник сделал заявление о намерения Пекина на встрече с замглавы МИД РФ Михаилом Галузиным в Москве. Встреча прошла в «традиционно дружественной и доверительной атмосфере».

«Китай готов продолжать свои усилия по содействию мирным переговорам, посредничеству между Россией, Украиной и другими соответствующими сторонами, достижению консенсуса и содействию окончательному политическому урегулированию украинского кризиса», — отметил Ли Хуэй.

Кроме того, на встрече была поднята тема дальнейшего развития китайско-российских отношений.

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Спецпредставитель констатировал, что Москве и Пекину следует руководствоваться основополагающим важным консенсусом, достигнутым главами государств двух держав, и содействовать дальнейшему развитию двусторонних отношений.

Ранее сообщалось, что Галузин и Ли Хуэй обсудили «ультиматум» Запада по Украине. Стороны раскритиковали чрезмерные требования Киева и западных стран, признали, что обсуждение урегулирования украинского конфликта невозможно без участия Москвы.

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