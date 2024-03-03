Власти Китая готовы продолжать усилия по содействию мирным переговорам между Москвой и Киевом, заявил специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, чиновник сделал заявление о намерения Пекина на встрече с замглавы МИД РФ Михаилом Галузиным в Москве. Встреча прошла в «традиционно дружественной и доверительной атмосфере».

«Китай готов продолжать свои усилия по содействию мирным переговорам, посредничеству между Россией, Украиной и другими соответствующими сторонами, достижению консенсуса и содействию окончательному политическому урегулированию украинского кризиса», — отметил Ли Хуэй.

Кроме того, на встрече была поднята тема дальнейшего развития китайско-российских отношений.

Спецпредставитель констатировал, что Москве и Пекину следует руководствоваться основополагающим важным консенсусом, достигнутым главами государств двух держав, и содействовать дальнейшему развитию двусторонних отношений.