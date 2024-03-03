Илон Маск задался вопросом о смысле существования НАТО

Бизнесмен Илон Маск прокомментировал в соцсети X пост американского миллиардера Дэвида Сакса о том, что после развала СССР НАТО следовало распустить. Об этом пишет РИА «Новости».

По мнению Сакса, после распада СССР альянс необходимо было распустить. Вместе с тем, западные лидеры придумали для организации новую миссию — тотальное расширение. Именно эта новая цель организации, подчеркнул он, создавала вокруг нее враждебность, необходимую для оправдания ее существования.

«Правда. Мне всегда было интересно, почему НАТО продолжает существовать, несмотря на то, что ее заклятый враг и причина создания, Организация Варшавского договора, прекратила свое действие», — признался в комментариях Маск.