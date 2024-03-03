Совбез ООН принял заявление после удара Израиля по палестинцам в Газе
Он был нанесён во время раздачи гуманитарной помощи на севере сектора. Текст распространила пресс-служба всемирной организации.
В документе говорится, что ООН испытывает «серьёзную обеспокоенность в связи с сообщениями, что более 100 человек погибли и ещё несколько сотен пострадали, в том числе получив огнестрельные ранения».
В заявлении подчёркнута «необходимость принятия всех необходимых мер для защиты гражданского населения и инфраструктуры».
ООН призывает «не лишать гражданское население сектора Газа базовых услуги и гуманитарной помощи», не закрывать действующие контрольно-пропускные пункты и открыть дополнительные КПП.
По данным Минздрава Газы, 1 марта при попытке получить гуманитарную помощь, доставленную автомобильной колонной, погибли 115 палестинцев. После этого США начали доставку грузов в Газу по воздуху.