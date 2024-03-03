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На Украине сообщили о взрывах в Днепре

В городе Днепре (ранее Днепропетровск) на юго-востоке Украины прогремели взрывы. Об этом сообщает украинский телеканал "Общественное".

В Днепре произошли взрывы
© Газета.Ru

Согласно данным с карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации Украины, сирены звучат в Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях.

Российское Министерство обороны эту информацию пока не комментировало.

Накануне воздушная тревога объявлялась в Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской и Николаевской областях Украины.

В Харьковской области прогремели взрывы

До этого сообщалось, что Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли несколько ударов по целям в Одессе. Предположительно, российские военные атаковали склад ракетно-артиллерийских вооружений на территории порта Южный. 1 марта в Севастополе воздушная тревога продлилась около часа.

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