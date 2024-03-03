В Днепре произошли взрывы

В городе Днепре (ранее Днепропетровск) на юго-востоке Украины прогремели взрывы. Об этом сообщает украинский телеканал "Общественное".

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Согласно данным с карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации Украины, сирены звучат в Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях.

Российское Министерство обороны эту информацию пока не комментировало.

Накануне воздушная тревога объявлялась в Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской и Николаевской областях Украины.