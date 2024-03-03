Президент Беларуси поздравил Михаила Мишустина с днем рождения

Белорусский президент поздравил 3 марта премьер-министра России и председателя Совета Министров Союзного государства Михаила Мишустина с днем рождения.

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В тексте приветствия, которое цитирует пресс-служба Александра Лукашенко, подчеркивается, что в условиях беспрецедентного санкционного давления правительство Российской Федерации под руководством главы исполнительной власти "эффективно реагирует на современные вызовы, обеспечивая устойчивый рост российской экономики".

Белорусский лидер высоко оценил масштабную деятельность государственного деятеля по углублению интеграции между Минском и Москвой, пожелав ему крепкого здоровья, новых успехов на ответственном государственном посту, счастья и благополучия.