Глава МИД Венгрии посетит форум «Атомэкспо» в Сочи

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил о намерении посетить форум «Атомэкспо», который пройдет 25-26 марта в Сочи. Об этом он рассказал РИА Новости.

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«Я буду, конечно, счастлив приехать», — заявил министр.

Он подчеркнул, что сотрудничество России и Венгрии в сфере ядерной энергетики является очень успешным.

Ранее посол РФ в Будапеште Евгений Станиславов заявил о стремлении Венгрии сохранить адекватные экономические отношения с Москвой, отметив, что санкции их подрывают. По его словам, у стран есть разногласия по некоторым вопросам, однако они уважают позиции друг друга.