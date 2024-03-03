В Киеве рассказали о начатой в Харькове эвакуации архивов и музейных экспонатов

Бывший депутат украинской Рады Игорь Мосийчук заявил, что из Харькова начали вывозить архивы и музейные экспонаты, которые могут представлять интерес для врага.

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Экс-депутат отметил, что угроза для Харькова становится все более реальной, а потому из города начали вывозить различные ценности.

«Пошла первоначально информация о вывозе некоторых дорогостоящих экспонатов из музеев, архивов, документации, которая может представлять интерес для врага и которая представляет интерес для оборонной промышленности Украины», – передает слова Мосийчука «РИАМО».

Он отметил, что после этой информации стало известно и об эвакуации еврейских религиозных и общественных деятелей, а также организаций.

Бывший депутат вспомнил слова президента Украины, который призвал уехавших харьковчан не спешить возвращаться. Он напомнил, что ранее президент лишь призывал украинцев возвращаться, а это означает, что угроза для Харькова вполне реальна. Мосийчук призвал семьи с детьми подумать о своей безопасности и решить насчет эвакуации из города.