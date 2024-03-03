Маск: бюджета США хватит только на выплату долгов
Федерального бюджета США не хватит ни на что, кроме как на выплату процентов по долгам в будущем. Такое мнение высказал американский предприниматель Илон Маск.
Как пишут «Известия», иронически утверждается, что, несмотря на проблемы с государственным долгом, правительство США всё равно считает главной проблемой Маска.
«Очевидно, моя вина, но, черт возьми, нам лучше что-нибудь с этим сделать, иначе весь федеральный бюджет будет состоять из процентных платежей и ни на что другое не останется!» — написал Маск.
Ранее "СП" писала, что американский предприниматель Илон Маск подверг жесткой критике президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Маск напомнил, что все проблемы с миллионами нелегальных мигрантов вызваны 94 исполнительными указами администрации Байдена.