Израильский политик спрогнозировал ужесточение позиции в отношении России

По его словам, заявление Тель-Авива было сделано не на ровном месте. Оно предшествовало началу в России переговоров ведущих палестинских фракций в рамках межпалестинской встречи по урегулированию ситуации в секторе Газа. Вайтмана считает, что РФ якобы вовлечена в происходящее в Израиле, однако признал, что уровень ее вовлеченности неясен.