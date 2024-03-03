Израильский политик спрогнозировал ужесточение позиции в отношении России
Позиция израильских властей в отношении Москвы станет более агрессивной, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя правящей партии Израиля «Ликуд» Амира Вайтмана.
По его словам, заявление Тель-Авива было сделано не на ровном месте. Оно предшествовало началу в России переговоров ведущих палестинских фракций в рамках межпалестинской встречи по урегулированию ситуации в секторе Газа. Вайтмана считает, что РФ якобы вовлечена в происходящее в Израиле, однако признал, что уровень ее вовлеченности неясен.
«Израиль примет более агрессивную позицию в отношении России», — указал парламентарий.
По его мнению, заявление о системах — это «лишь начало» обязательств Израиля в отношении Украины.
Отмечается, что если обострение палестино-израильского конфликта завершится раньше, чем конфликт РФ с Украиной, «израильское оружие найдет дорогу на Украину».