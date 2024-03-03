Маск обвинил Байдена во лжи

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что разговоры президента США Джо Байдена о том, что он хочет решить проблему нелегальной иммиграции, являются «наглой ложью», сообщает РИА Новости.

По словам миллиардера, массовый поток нелегальной иммиграции вызван «94 исполнительными указами администрации Байдена». Пока они не будут отменены, заявления главы государства о том, что «он хочет бороться с нелегальной иммиграцией, являются наглой ложью», указал предприниматель.

Ранее Маск заявил, что американская администрация активно содействует нелегальной миграции. По его словам, Белый дом вместо охраны границ «расстилает красную дорожку». При этом бизнесмен поддерживает рост законной иммиграции.