"Не может быть так, что поставляют боевую систему, которая имеет очень большую дальность действия, не задумываясь, как осуществлять контроль над ней. А если хочешь контролировать и это возможно только в случае участия немецких военных, то это [поставки] полностью исключено", - подчеркнул Шольц.



"Я очень ясно об этом заявил. Я канцлер, и поэтому это имеет силу", - отметил он.