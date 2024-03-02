Перехваченный разговор немецких военных по Крымскому мосту неприятен для Германии и НАТО, поскольку доказывает лживость Альянса. Об этом заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

"Крайне неприятная утечка для Германии и НАТО, поскольку она доказывает ужасную ложь НАТО, которая уже ведет войну непосредственно с Россией", - написал политик в социальной сети.

Шольц, добавил он, знает, что его поймали с поличным.

Накануне главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора офицеров бундесвера, которые обсуждали, как именно они могут помочь ВСУ "бомбить Крымский мост".

Беседа, согласно имеющимся данным, состоялась 19 февраля. В разговоре принимали участие начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектор BBC Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования.

Министерство обороны Германии, в свою очередь, подтвердило факт перехвата переговоров немецких офицеров. Запись, как утверждается, была сделана "в секторе Люфтваффе (военно-воздушных сил Германии - Прим. ред.)".