Симоньян дала совет Шольцу по вопросу о расследовании утечки
Канцлеру ФРГ Олафу Шольцу в ходе расследования по утечке беседы четырех высокопоставленных офицеров бундесвера следует обратиться к России за помощью, отметила в своем Telegram-канале главред RT Маргарита Симоньян.
По ее словам, Шольц потребовал как можно тщательнее и быстрее расследовать обстоятельства, при которых произошла утечка разговора военачальников, в ходе которого они обсуждали удар по Крымскому мосту ракетами Taurus.
«Вы обращайтесь, поможем с выяснениями», — обратилась к канцлеру с предложением Симоньян.
Ранее сообщалось, что Минобороны ФРГ подтвердило подлинность аудиозаписи переговоров между генералами бундесвера с обсуждением атаки на Крымский мост.
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