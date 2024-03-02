Симоньян дала совет Шольцу по вопросу о расследовании утечки

Канцлеру ФРГ Олафу Шольцу в ходе расследования по утечке беседы четырех высокопоставленных офицеров бундесвера следует обратиться к России за помощью, отметила в своем Telegram-канале главред RT Маргарита Симоньян .

По ее словам, Шольц потребовал как можно тщательнее и быстрее расследовать обстоятельства, при которых произошла утечка разговора военачальников, в ходе которого они обсуждали удар по Крымскому мосту ракетами Taurus.