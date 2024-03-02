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Симоньян дала совет Шольцу по вопросу о расследовании утечки

Канцлеру ФРГ Олафу Шольцу в ходе расследования по утечке беседы четырех высокопоставленных офицеров бундесвера следует обратиться к России за помощью, отметила в своем Telegram-канале главред RT Маргарита Симоньян.

Симоньян дала совет Шольцу по вопросу о расследовании утечки
© globallookpress.com

По ее словам, Шольц потребовал как можно тщательнее и быстрее расследовать обстоятельства, при которых произошла утечка разговора военачальников, в ходе которого они обсуждали удар по Крымскому мосту ракетами Taurus.

Шольц пообещал быстро расследовать ситуацию вокруг записи разговора офицеров ФРГ

«Вы обращайтесь, поможем с выяснениями», — обратилась к канцлеру с предложением Симоньян.

Ранее сообщалось, что Минобороны ФРГ подтвердило подлинность аудиозаписи переговоров между генералами бундесвера с обсуждением атаки на Крымский мост.

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