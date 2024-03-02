СМИ: все больше финнов желают переехать в Россию

Хейсканен: все больше финнов желают переехать в Россию
Действия властей Финляндии, нагнетание русофобии и фашизма в СМИ, привели к тому, что все больше жителей республики желают сбежать в Россию, рассказал журналист Кости Хейсканен. Об этом пишет РИА «Новости».
По его словам, люди постоянно приходят к нему с жалобами на притеснения.
«Травят даже коренных финнов, которые высказывают об «ужасной России» свою точку зрения, а не вторят тезисам местных СМИ», — подчеркнул Хейсканен.
Он пояснил, что на днях к нему обратилась русскоязычная семья, желающая перебраться в Россию. Журналист заметил, что намеревается обратиться в Госдуму РФ с тем, чтобы узнать, как поддержать их и других желающих уехать из Финляндии.
Ранее во внешнеполитическом ведомстве РФ заявили о фиксации беспрецедентного уровня русофобии в ряде зарубежных стран, агрессии по отношению к россиянам и русскоязычным гражданам.