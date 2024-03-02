В Литве с 11 марта начнут конфисковывать российские автомобили

Литовская таможня сообщила, что автомобили с российскими номерами должны покинуть территорию Литвы до 11 марта. Иначе владельцам грозят штраф и конфискация машины. Исключение сделано только для транзитных авто, движущихся в Калининградскую область и из нее.

По данным таможни, на территории Литвы до сих пор есть лица, управляющие автомобилями, зарегистрированными в России. До 11 марта они должны либо зарегистрировать транспортные средства в республике, либо покинуть ее.

«С 11 марта лица, имеющие автомобили с российскими номерами, будут считаться нарушившими законодательство. Они подлежат ответственности по статье 515 КоАП, предусматривающей штраф и конфискацию автомобиля», — сказано в заявлении таможни.

Отмечается, что таким образом прибалтийская республика выполняет регламент Совета Европы №. 833/2014 и санкционные требования ЕС.

Исключение предусмотрено для россиян, следующих транзитом в Калининградскую область или из нее на транспортных средствах, зарегистрированных в РФ. При этом транзит через территорию Литвы не может продолжаться более 24 часов, а автомобиль должен сопровождать его владелец, иначе машину не пропустят в республику.