"По этой причине сейчас это выясняется очень тщательно, очень интенсивно и очень быстро. Это тоже необходимо", - сказал Шольц в ходе визита в Ватикан, отвечая на вопрос агентства DPA о возможном внешнеполитическом ущербе.

Агентство DPA со ссылкой на представителя Минобороны ФРГ сообщило, что Федеральное ведомство военной контрразведки (MAD) начало проверку по факту возможного перехвата. После первой проверки записи разговора немецких военных в оборонном ведомстве Германии, как указывает журнал Der Spiegel, исходят из того, что она подлинная. Позже DPA со ссылкой на источники подтвердило, что запись подлинная и разговор действительно имел место.