В МИД Франции заявили о переломном моменте в украинском кризисе

В украинском кризисе в настоящее время наступил переломный момент, заявил глава МИД Франции Стефан Сежурне в интервью газете Monde.

Министр отметил, что Парижу следует в этот переломный момент выбрать правильную сторону. Он добавил, что если правительство желает защитить французский народ, ему следует продолжать оказывать помощь Украине.

По его мнению, победа России в противостоянии приведет к огромным экономическим издержкам на Западе. В частности, добавил он, западным странам придется значительно увеличить расходы на оборонный сектор.

Сежурне подчеркнул, что победу над Москвой необходимо одержать без прямого вступления в конфликт. Он пояснил, что отправка саперов, специалистов по кибербезопасности, инструкторов, строительство заводов по производству вооружений не будет означать непосредственной вовлеченности в противостояние.