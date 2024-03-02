В МИД Франции заявили о переломном моменте в украинском кризисе
В украинском кризисе в настоящее время наступил переломный момент, заявил глава МИД Франции Стефан Сежурне в интервью газете Monde.
Министр отметил, что Парижу следует в этот переломный момент выбрать правильную сторону. Он добавил, что если правительство желает защитить французский народ, ему следует продолжать оказывать помощь Украине.
По его мнению, победа России в противостоянии приведет к огромным экономическим издержкам на Западе. В частности, добавил он, западным странам придется значительно увеличить расходы на оборонный сектор.
Сежурне подчеркнул, что победу над Москвой необходимо одержать без прямого вступления в конфликт. Он пояснил, что отправка саперов, специалистов по кибербезопасности, инструкторов, строительство заводов по производству вооружений не будет означать непосредственной вовлеченности в противостояние.
Министр констатировал, что участники саммита в Париже, организованного президентом Франции Эммануэлем Макроном, обсуждали именно такие типы поддержки. Он добавил, что отправка боевых подразделений на Украину не ставилась на повестку.