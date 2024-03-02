В Красном море затонул сухогруз Rubymar, атакованный в феврале. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление правительства Йемена.

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Как передает йеменское государственное агентство Saba, кризисная группа, занимающаяся мониторингом ситуации на Rubymar, объявила, что судно затонуло вечером 1 марта, что было обусловлено неблагоприятными погодными условиями и сильным ветром на море.

19 февраля сообщалось, что хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» ударили по британскому судну Rubymar в Аденском заливе, в результате чего оно получило серьезные повреждения.

15 февраля сообщалось, что сухогруз под флагом Турции затонул в Мраморном море. Инцидент случился недалеко от острова Имралы. Министерство транспорта Турции подтвердило информацию о происшествии. Там отметили, что сигнал SOS с судна поступил в 06:32, а связь с судном оборвалась в 07:12. По данным журналистов, на его борту находились шесть моряков, по предварительным данным, все они — граждане Турции.