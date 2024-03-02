В Молдавии призвали к переговорам с Приднестровьем

Кишинев и Тирасполь должны обсудить все спорные вопросы за столом переговоров, заявила молдавская оппозиционная Партия социалистов. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу организации.

В субботу, 2 марта, депутаты парламента Молдавии от блока коммунистов и социалистов, а также члены и сторонники Соцпартии возложили цветы и венки к мосту Вадул-луй-Водэ в память о павших в вооруженном конфликте на Днестре 1992 года.

«Прошло уже 32 года с тех пор, выстрелов на Днестре больше не слышно, но конфликт остается неразрешенным и актуальным», — отметили в пресс-службе.

В партии подчеркнули, что на фоне сложной геополитической ситуации следует избежать военного конфликта.