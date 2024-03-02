Финляндия объяснила отсутствие ограничений на использование ВСУ переданного оружия

Хельсинки не ввели дополнительные ограничения на использование переданного Украине оружия, так как не поставляли ВСУ дальнобойные системы, рассказал в эфире общественного вещателя Yle министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

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Ранее глава финского парламентского комитета по обороне Юкка Копра заявил, что республика при передаче оружия ВСУ не вводила никаких запретов в сфере его применения на территории России.

Глава ведомства заметил, что страна направила ВСУ средства для ведения оборонительной борьбы на украинской земле.

«Мы не предоставляли, например, дальнобойные системы вооружений. Именно поэтому Финляндия не считала целесообразным устанавливать ограничения в данном случае», — пояснил Хяккянен.