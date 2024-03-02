Жена Байдена обвинила Трампа в женоненавистничестве

Первая леди США Джилл Байден раскритиковала бывшего президента Дональда Трампа за его отношение к женщинам. Она заявила, что он «издевается над женскими телами» и хвалится посягательствами на слабый пол. Об этом сообщает The Hill.

Джилл запустила кампанию «Женщины за Байдена», направленную на мобилизацию избирателей-женщин. Она публично выступила в Джорджии, где «похвасталась достижениями и усилиями президента Байдена по защите репродуктивного здоровья», а также обрушилась на Дональда Трампа, вероятного кандидата от Республиканской партии.

«Он всю жизнь разрушал нас и обесценивал наше существование. Он издевается над женскими телами, не уважает наши достижения и хвастается рукоприкладством», — сказала Джилл.

По ее словам, Трамп является сторонником «жестоких запретов на аборты», которые лишают женщин права «принимать собственные решения». На этом он не остановится и пойдет еще дальше.

«Дональд Трамп опасен для женщин и наших семей», — резюмировала 72-летняя Джилл Байден.

The Hill пишет, что первая леди намерена и дальше активно участвовать в предвыборной кампании своего мужа.

Ранее суд Нью-Йорка обязал бывшего американского лидера США Дональда Трампа выплатить 83,3 млн долларов компенсации писательнице Элизабет Кэрролл по иску о домогательствах.