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Spiegel: МО Германии боится более масштабной утечки внутренних переговоров

В министерстве обороны ФРГ опасаются более масштабной утечки данных после публикации главным редактором медиагруппы «Россия сегодня» Маргаритой Симоньян информации о переговорах немецких высокопоставленных военных об ударах по Крымскому мосту. Об этом сообщает газета Spiegel.

В минобороны ФРГ опасаются, что многие переговоры могли быть перехвачены
© Газета.Ru

«В министерстве обороны (Германии. — Прим. ред.) встревожены этим случаем, так как могли быть перехвачены и другие внутренние переговоры», — говорится в сообщении издания.

По данным газеты, на данном этапе стоит вопрос, были ли прослушаны другие переговоры высокопоставленных немецких офицеров.

Симоньян назвала имена офицеров бундесвера, обсуждавших удары по Крымскому мосту

До этого сообщалось, что в Германии заблокировали аккаунты в соцсети X (бывшая Twitter), которые распространяли аудиозаписи с обсуждением немецкими военными ударов по Крымскому мосту. При этом в Минобороны Германии сообщили газете Bild, что «по всей видимости (материалы. – Прим. ред.), были перехвачены».

«Федеральное управление военной контрразведывательной службы (БАМАД) инициировало все необходимые меры», — отметили в ведомстве.

Накануне главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку переговоров офицеров бундесвера, которые якобы обсуждали возможность поставки Вооруженным силам Украины (ВСУ) ракет Taurus и планы атак Крымского моста и складов боеприпасов.

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