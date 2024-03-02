Маск оценил заявление о признании Крыма и Донбасса российскими

Американский бизнесмен Илон Маск поддержал заявление основателя частной военной компании (ЧВК) Blackwater Эрика Принса о необходимости завершения конфликта на Украине с признанием за Россией Крыма и Донбасса. В соцсети Х Маск написал: «К сожалению, это правда», комментируя пост Принса о том, что «западная оборонная база смешна» и «никто не пойдет на войну с "русским медведем"».

Основатель ЧВК считает, что Украина уничтожает себя демографически, поскольку у Киева нет достаточной живой силы. По его мнению, худой мир лучше любого представления о войне.

«Заморозьте линии соприкосновения, выровняйте фронт за исключением… пусть у них останется Крым, Донецк, Луганск — что бы то ни было», — призвал он.