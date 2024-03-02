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«Первый случай»: конфликт на границе Польши и Украины перешел на новый этап

Между украинскими дальнобойщиками, которые застряли в Польше из-за блокады границы, произошел конфликт из-за обвинений в «подкупе» протестующих для проезда, пишет издание «Страна.ua». Участники перепалки рассказали, что некоторые водители платят тысячу злотых и минуют очереди.

Конфликт на границе Польши и Украины перешел на новый этап
© РИА Новости

Тысяча злотых (почти 23 тысячи рублей. — NEWS.RU) с одной машины — и едут без очереди. Первый случай зафиксировали вчера ночью, когда несколько десятков фур пересекли границу. Сегодня без очереди пытался проехать еще один коллега. Все на львовских номерах, — заявил один из дальнобойщиков.

Уточняется, что границу пересекают целые колонны фур с украинскими номерами. Оставшиеся в очереди водители, по данным издания, поливают их нецензурной бранью.

Польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной с 6 ноября. Они требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом их украинским коллегам, восстановить прежний порядок лицензирования коммерческого грузового транспорта и аннулировать разрешения, выданные транспортным компаниям Украины после 24 февраля 2022 года. По причине забастовки на границе образовались многокилометровые очереди из большегрузов.

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Кроме того, польские фермеры выступают против поставок сельхозпродукции с Украины, высыпая зерно из вагонов. 20 февраля министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский известил, что польские фермеры высыпали зерна кукурузы из вагонов близ КПП «Медыка — Шегини». По словам чиновника, груз предназначался Германии, а в Польшу кукурузу не экспортируют.

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