Дальнобойщики из Украины поссорились на границе с Польшей из-за взяток

Между дальнобойщиками из Украины, которые застряли в Польше из-за блокады границы, вспыхнул конфликт из-за обвинений в «подкупе» протестующих для проезда. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание «Страна.ua».

Как рассказал в беседе с изданием один из водителей, они видели, как несколько машин проехали без очереди за тысячу злотых (почти 23 тысячи рублей).

«Первый случай зафиксировали вчера ночью, когда несколько десятков фур пересекли границу. Сегодня без очереди пытался проехать еще один коллега. Все на львовских номерах», — возмутился собеседник.

Агентство напоминает, что протест фермеров в Польше охватил всю страну, причастные перекрывают подъезды и дороги к пунктам пропуска на границе с Украиной, также они высыпают зерно из фур и железнодорожных вагонов.