Дальнобойщики из Украины поссорились на границе с Польшей из-за взяток
Между дальнобойщиками из Украины, которые застряли в Польше из-за блокады границы, вспыхнул конфликт из-за обвинений в «подкупе» протестующих для проезда. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание «Страна.ua».
Как рассказал в беседе с изданием один из водителей, они видели, как несколько машин проехали без очереди за тысячу злотых (почти 23 тысячи рублей).
«Первый случай зафиксировали вчера ночью, когда несколько десятков фур пересекли границу. Сегодня без очереди пытался проехать еще один коллега. Все на львовских номерах», — возмутился собеседник.
Агентство напоминает, что протест фермеров в Польше охватил всю страну, причастные перекрывают подъезды и дороги к пунктам пропуска на границе с Украиной, также они высыпают зерно из фур и железнодорожных вагонов.
Отношения Польши и Украины значительно осложнились после эмбарго в отношении украинского зерна. В сентябре прошлого года Европейская комиссия решила не продлевать ограничения на ввоз некоторой украинской сельхозпродукции в приграничные страны ЕС, однако обязала Киев строго контролировать экспорт. Словакия, Венгрия и Польша продлили запрет в одностороннем порядке, на что Украина подала жалобу.