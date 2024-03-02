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В Аргентине закроют единственное государственное новостное агентство

Президент Аргентины Хавьер Милей объявил, что его правительство закроет единственное государственное новостное агентство страны Télam из-за "пропаганды идей" его политических оппонентов.

Милей объявил о закрытии единственного государственного новостного агентства
© globallookpress.com

"Мы закроем агентство Télam, которое в последние десятилетия использовалось как агентство пропаганды киршнеризма", - сказал глава государства на открытии сессии парламента.

Ранее Милей заявлял, что собирается передать в частные руки все государственные СМИ.

Милей заявил, что не отступит от обещаний встряхнуть экономику Аргентины

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