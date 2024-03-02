Милей объявил о закрытии единственного государственного новостного агентства

В Аргентине закроют единственное государственное новостное агентство
Президент Аргентины Хавьер Милей объявил, что его правительство закроет единственное государственное новостное агентство страны Télam из-за "пропаганды идей" его политических оппонентов.
"Мы закроем агентство Télam, которое в последние десятилетия использовалось как агентство пропаганды киршнеризма", - сказал глава государства на открытии сессии парламента.
Ранее Милей заявлял, что собирается передать в частные руки все государственные СМИ.