На Аляске заметили разведывательный воздушный шар

Рыбаки в американском штате Аляска нашли и подобрали, по предварительным данным, разведывательный воздушный шар. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.

Как сообщили осведомленные с деталями инцидента источники, рыбаки, которые в данный момент находятся в море, намереваются передать свою находку сотрудникам Федерального бюро расследований (ФБР) США в ближайшие выходные. Затем этот объект доставят в лабораторию ведомства в штате Вирджиния для последующего изучения.

CNN уточняет, что вскоре после обнаружения разведывательного воздушного шара экипаж рыбацкого судна сделал фотографии объекта и направил в федеральные службы, чтобы те идентифицировали неожиданную находку. Источники телеканала при этом не исключают, что найденный рыбаками объект может оказаться вовсе не воздушным шаром, однако ФБР указывает на его сходство с воздушными объектами, которые используются другими странами в наблюдательных целях, поэтому пока что ведомство придерживается предварительной версии.