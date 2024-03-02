Байден ответил на вопрос о перспективах переговоров с Путиным

Президент Джо Байден не стал комментировать возможность контактов с главой Российской Федерации Владимиром Путиным и перспективы переговоров об урегулировании конфликта на Украине . Об этом сообщает ТАСС.

Корреспондент агентства спросил у американского лидера, не считает ли тот, что пришло время для переговоров о мире на Украине и контактов между ним и президентом РФ.

Президент Соединенных Штатов общался с журналистами накануне вечером в Белом доме. В феврале Путин заявил, что хочет добиться решения ситуации на Украине путем переговоров. В декабре 2023 года президент РФ сказал, что российская сторона будет договариваться по Украине исходя из своих интересов. До этого министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что у России нет других вариантов, кроме как победить в ходе специальной военной операции (СВО).