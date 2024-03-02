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В США призвали оставить России Крым, Луганск и Донецк

Основатель частной военной кампании Blackwater Эрик Принс заявил, что конфликт на Украине необходимо завершать. Об этом он сообщил в ходе интервью программе PBD Podcast на YouTube.

В США призвали оставить России Крым, Луганск и Донецк
© РИА Новости

Принс заявил, что сейчас Украина уничтожает себя демографически, поскольку у Киева нет достаточной живой силы. Он назвал смешной западную оборонную базу и назвал худой мир лучше любого представления о войне.

«Заморозьте линии соприкосновения, выровняйте фронт за исключением… пусть у них останется Крым, Донецк, Луганск — что бы то ни было», — призвал он.

По мнению Принса, американским налогоплательщикам не нужно тратить еще 100 миллиардов долларов на помощь Украине, де процветает коррупция.

Ранее президент США Джо Байден на встрече с лидерами обеих палат Конгресса предупредил, что Украину ждут катастрофические последствия без выделения нового пакета помощи от Вашингтона.

Журналист Карлсон высказался о позиции РФ по Крыму

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