Кличко оценил угрозу затопления киевского метро

Мэр Киева Виталий Кличко утверждает, что киевскому метро весенний паводок не угрожает, а возобновление его работы запланировано на конец лета.

"Сейчас мы не готовы четко сказать, но наша задача до конца лета это сделать", - заявил он медиакорпорации Deutsche Welle (DW, признана в РФ СМИ-иноагентом), отвечая на вопрос о возобновлении работы синей ветки.

При этом он сказал, что "угрозы затопления метрополитена не существует", и назвал ложью соответствующие предупреждения.

23 февраля депутат Киевсовета Андрей Витренко сообщил, что метрополитен Киева может затопить весенним паводком и под воду могут уйти как уже закрытые, так и работающие станции синей ветки. По его словам, "это возможно из-за огромных трещин на закрытом участке метро". Витренко рассказал, что "инспектировал, как идут ремонтные работы в аварийном тоннеле, и не увидел там ни одного рабочего".

8 декабря 2023 года шесть станций на синей ветке метро закрыли из-за разгерметизации тоннеля, в который начала поступать вода. Планировалось, что на время ремонта движение поездов на поврежденном отрезке пути будет закрыто. Однако 13 декабря на участке запустили челночное курсирование поездов.