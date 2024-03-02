Байден попал впросак, говоря об Украине

Президент США Джо Байден перепутал сектор Газа с Украиной и в беседе с премьер-министром Италии Джорджей Мелони заявил, что Вашингтон в ближайшее время начнет сбрасывать на территорию Украины гуманитарную помощь с воздуха. Об этом пишет РИА Новости.

«В предстоящие дни мы вместе с нашими друзьями в Иордании и другими будем обеспечивать сбросы с воздуха дополнительных объемов продовольствия и припасов на Украину», — заявил он, при этом имея в виду именно сектор Газа.

Байден также указал, что США будут делать «больше» для мирного населения сектора Газа.

Затем лидер Соединенных Штатов допустил ту же оговорку и пообещал найти новые способы доставки помощи «на Украину», допустив вариант передачи грузов по морю. По его словам, сегодня объемы помощи палестинцам «нисколько и даже близко недостаточны», и Вашингтон намерен это исправить.