Ранее стало известно, что партнеры Украины направили сотрудников своих спецслужб на ее территорию. По словам источника газеты Le Monde, если есть поставки вооружения, то должны быть и люди, предоставляющие информацию для использования оборудования на украинской территории. Он добавил, что Украина стала полигоном для испытаний новой техники.