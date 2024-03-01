Зеленский назвал сумму, которую Украина рассчитывает получить от Нидерландов

Киев рассчитывает получить в 2024 году два миллиарда евро военной помощи от Амстердама в рамках подписанного между странами соглашения по безопасности. Об этом сообщил Владимир Зеленский, передает «РИА Новости».

Ранее стало известно, что Киев и Амстердам подписали в Харькове рассчитанное на десять лет соглашение по безопасности.

По словам Зеленского, оно предусматривает два миллиарда евро военной помощи Украине от Нидерландов в 2024 году и оборонную помощь в течение следующих десяти лет. Кроме того документ определяет приоритеты помощи в сфере ПВО, артиллерии, морских и дальнобойных средств, а также делает акцент на укреплении ВВС Украины.