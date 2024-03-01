$91.33+0.4998.72+0.18
Войти в почту

Зеленский назвал сумму, которую Украина рассчитывает получить от Нидерландов

Киев рассчитывает получить в 2024 году два миллиарда евро военной помощи от Амстердама в рамках подписанного между странами соглашения по безопасности. Об этом сообщил Владимир Зеленский, передает «РИА Новости».

Зеленский назвал сумму, которую Украина рассчитывает получить от Нидерландов
© globallookpress.com

Ранее стало известно, что Киев и Амстердам подписали в Харькове рассчитанное на десять лет соглашение по безопасности.

По словам Зеленского, оно предусматривает два миллиарда евро военной помощи Украине от Нидерландов в 2024 году и оборонную помощь в течение следующих десяти лет. Кроме того документ определяет приоритеты помощи в сфере ПВО, артиллерии, морских и дальнобойных средств, а также делает акцент на укреплении ВВС Украины.

Напомним, что аналогичные соглашения Киев до этого заключил с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Италией и Канадой.

В мире
Владимир Зеленский
Киев
Амстердам
Нидерланды
Украина
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости