Перехват Россией инициативы в зоне спецоперации заставил запаниковать президента Франции Эммануэля Макрона и представителей европейских элит. Об этом сообщает Telegraph.
Все больше европейских чиновников согласны с тем, что Украина уже проиграла в сражении с Россией, сообщают британские журналисты. Это видно по реакции Запада. У мировых лидеров нет единого мнения насчет поставок вооружения для Киева. Также ситуацию усугубляют успехи ВС РФ на фронте.
Издание описывает саммит, на котором Макрон предложил отправить военных на Украину. Однако позже в Минобороны Франции опровергли слова своего президента, отметив, что войска будут работать в тылу, передает RT.
В Кремле отметили, что заявления Макрона заставляют Россию быть начеку. Спустя время глава французского Министерства иностранных дел Стефан Сежурне заявил, что его страна не будет отправлять своих солдат «умирать за Украину».