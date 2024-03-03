Макрон и европейские элиты устроили истерику из-за успехов России на фронте

Перехват Россией инициативы в зоне спецоперации заставил запаниковать президента Франции Эммануэля Макрона и представителей европейских элит. Об этом сообщает Telegraph.

© Официальный сайт Европарламента

«На прошлой неделе, когда около двух десятков европейских лидеров собрались в Париже на саммит по Украине. Принимающий их Эммануэль Макрон продемонстрировал растущее чувство паники по поводу надвигающихся угроз с Востока и Запада», — подчеркнули авторы материала.

Все больше европейских чиновников согласны с тем, что Украина уже проиграла в сражении с Россией, сообщают британские журналисты. Это видно по реакции Запада. У мировых лидеров нет единого мнения насчет поставок вооружения для Киева. Также ситуацию усугубляют успехи ВС РФ на фронте.

Издание описывает саммит, на котором Макрон предложил отправить военных на Украину. Однако позже в Минобороны Франции опровергли слова своего президента, отметив, что войска будут работать в тылу, передает RT.