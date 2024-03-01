Китай забирает своих панд из Мадрида

Китай принял решение вернуть семейство больших панд из столицы Испании на родину, сообщает зоопарк Мадрида.

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Испанские СМИ уточняют, что 20-летняя самка Хуа Цзуй Ба и 23-летний самец Бин Син находились в мадридском зоопарке с 2007 года. За 17 лет у пары родились три детеныша: Чулина и близнецы Ты Ты и Джуи Джуи.

"Теперь ваша очередь прийти и попрощаться со всей семьей, пожелать им всего наилучшего и насладиться настоящим общением с пандами на наших мероприятиях", - говорится на официальном портале зоопарка.

При этом в зоопарке поспешили успокоить своих посетителей, добавив, что испанцы еще смогут увидеть больших панд, так как на замену уезжающим в Китайской ассоциации охраны дикой природы пообещали направить в Испанию новую пару бамбуковых медведей.

Ранее представитель госуправления лесного и степного хозяйства КНР Чжан Юэ заявил, что Китай планирует усилить контроль за условиями содержания больших панд за пределами страны. В настоящее время в зарубежных зоопарках находятся 56 медведей.

Большие панды считаются неофициальным символом Китая. В дикой природе они обитают в бамбуковых лесах провинции Сычуань и некоторых других районах страны.