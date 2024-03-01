Глава Гагаузии попросила поддержки у России

Глава Гагаузии Евгения Гуцул в ходе встречи с главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко заявила, что автономия намерена развивать отношения с Москвой и просит поддержки России.

По её словам, стороны поддерживали дружеские отношения на протяжении десятилетий.

«Мы хотим дальше продолжать, мы хотим дальше, чтобы у нас была поддержка от Российской Федерации», — сказала Гуцул.

Политик также рассказала о логистических проблемах для жителей Гагаузии, которые хотят приехать в Россию.