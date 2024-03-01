Глава Гагаузии пожаловалась на притеснения со стороны Кишинева

Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила о притеснениях со стороны центральных властей страны. Такое заявление она сделала в ходе встречи с главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко в Москве, пишет РИА Новости.

«К сожалению, сейчас в Гагаузии притесняются наши права со стороны центральных властей. Это переходит все границы», - подчеркнула Гуцул.

По ее словам, в автономии хотели бы развивать сотрудничество с Москвой и «как минимум, доезжать до России без пересадок, без осложнений в логистике».

Ранее члены парламента Приднестровья обратились к России за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдавии.